На Днепре перевернулась лодка: три человека не могут найти

На Днепре перевернулась лодка с людьми. Фото: Нацполиция

На реке Днепр в Полтавской области перевернулась лодка, в которой находились четыре человека.

Инцидент произошел вблизи села Липовое. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, водные полицейские, правоохранители Глобинского и Кременчугского отделов полиции и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Один из мужчин с лодки добрался до берега самостоятельно. В то же время место нахождения трех других мужчин неизвестно.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

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