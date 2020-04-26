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воскресенье, 26 апреля 2020 20:13

На Днепре перевернулась лодка: три человека не могут найти

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На Днепре перевернулась лодка: три человека не могут найти
На Днепре перевернулась лодка с людьми. Фото: Нацполиция

На реке Днепр в Полтавской области перевернулась лодка, в которой находились четыре человека.

Инцидент произошел вблизи села Липовое. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, водные полицейские, правоохранители Глобинского и Кременчугского отделов полиции и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Один из мужчин с лодки добрался до берега самостоятельно. В то же время место нахождения трех других мужчин неизвестно.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

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Возле села Большое Устье в Черниговской области мужчина утонул в собственном автомобиле.

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