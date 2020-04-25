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суббота, 25 апреля 2020 18:12

Мужчину убили при продаже авто

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Мужчину убили при продаже авто
В Харькове в собственной квартире был найден мертвым 51-летний мужчина, который более 2 недель не выходил на связь. Фото: ТСН

В Харькове полиция расследует обстоятельства смерти 51-летнего мужчины. Он от 9 апреля не выходил на связь.

Его родные проживают за границей, поэтому тревогу забил товарищ, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Тело мужчины нашли в квартире. Предварительно, следов насилия не обнаружили. Но судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчину убили. Вероятно это было сделано при продаже авто, пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

"Смерть мужчины наступила от пулевого ранения в голову. Проведен осмотр жилища покойного и выявлены самодельные пули и пистолет "Сталкер". Также установлено, что мужчина продал свой автомобиль, деньги в доме погибшего не обнаружены ", - сообщают источники.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

В Мариуполе Донецкой области задержали 31-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, подозреваемых в убийстве и ограблении 67-летней женщины. Ее тело нашли под кроватью в собственном доме.

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