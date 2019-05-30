Мужчина забил до смерти двух щенков металлической палкой

Мужчина убил 2-х щенков металлической палкой. Фото: УНИАН.

В Луцке местный житель металлической палкой забил до смерти 2-х бездомных щенков.

29 мая к полиции поступила информация о том, что в Луцке на улице Наливайко неизвестный палкой бьет щенков. Полицейские, прибывшие на вызов задержали 57-летнего мужчину. Он бил животных металлической палкой, передает УНИАН.

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Животных изъяли, чтобы утилизировать. По словам представителя полиции Волынской области Олега Плазовского, мужчина объяснил правоохранителям, что у дома появилось 5-ро бездомных щенков. Они якобы нанесли ущерб его домашним питомцам. А он разозлился.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. За жестокое обращение с животными человек может получить наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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