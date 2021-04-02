Мужчина выпустил в охранника магазина 2 пули после замечания о маске

Инцидент произошел на проспекте Победы. Охранник получил ранения головы и туловища Фото: pixabay.com

В Киеве в торговом центре мужчина стрелял в охранника магазина, потому что тот сделал замечание за отсутствия маски.

Инцидент произошел на просп. Победы. Охранник получил ранения головы и туловища, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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"Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мероприятий, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал 2 выстрела в охранника", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.

В Рубежном Луганской области пытались задержать нарушителя на мопеде. Мужчину остановили на территории гаражного кооператива около 7-го микрорайона для проверки документов. Когда он увидел полицейских, бросил в них гранату и сбежал.