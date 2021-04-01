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четверг, 01 апреля 2021 11:52

Рецидивист на мопеде бросил в полицейского гранату. Объявили план перехват

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В Рубежном Луганской области пытались задержать нарушителя на мопеде.

Мужчину остановили на территории гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов. Когда он увидел полицейских, бросил в них гранату и сбежал, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

Известно, что 39-летний беглец местный житель, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания.

Автор: facebook.com/csomvd
  В городе уже ввели спецоперацию "Сирена" для поиска преступника. Полиция обратилась к гражданам с просьбой быть осторожными и если они владеют информацией о местонахождении мужчины, сразу сообщить
В городе уже ввели спецоперацию "Сирена" для поиска преступника. Полиция обратилась к гражданам с просьбой быть осторожными и если они владеют информацией о местонахождении мужчины, сразу сообщить

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В городе уже ввели спецоперацию "Сирена" для поиска преступника. Полиция обратилась к гражданам с просьбой быть осторожными и если они владеют информацией о местонахождении мужа, сразу сообщить.

В Харькове неизвестный мужчина зашел в супермаркет и, не рассчитавшись за полные пакеты продуктов, бросился бежать. Охранник пытался его остановить, однако нарушитель угрожал его пристрелить, если тот продолжит преследование.

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