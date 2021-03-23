Хулиган в магазине бесплатно набрал продуктов и убегал от охранника

В Харькове неизвестный мужчина зашел в супермаркет и, не рассчитавшись за полные пакеты продуктов, бросился бежать.

Охранник пытался его остановить, однако нарушитель угрожал его пристрелить, если тот продолжит преследование, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

"Патрульные получили сообщение о совершении разбоя на ул. Селянской. Заявитель сообщил, что неизвестный зашел в супермаркет, набрал 2 пакета с продуктами питания и выбежал из магазина. Охранник попытался догнать мужчину, однако правонарушитель ударил его и пригрозил застрелить, если он последует за ним дальше", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/kharkivpolice Мужчина зашел в супермаркет и не рассчитавшись за полные пакеты продуктов бросился бежать

Автор: facebook.com/kharkivpolice Охраннику он угрожал расправой

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Полицейские опросили очевидцев. Горожане увидели, как мужчина, похожий по описанию, зашел в один из подъездов. Патрульные проверили информацию и обнаружили мужчину возле одной из квартир. Он признался в содеянном и показал продукты, которые украл.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

В Киеве в супермаркете между клиенткой и охранником произошла драка. Инцидент случился на ул. Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась, и началась драка.