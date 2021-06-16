Мужчина похитил сына бывшей

В Киевской области мужчина после ссоры с сожительницей похитил ее сына. Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киевской области мужчина забрал у бывшей сожительницы ее малолетнего сына и скрылся.

Мать обратилась за помощью в полицию. Мальчика и мужчину разыскали, сообщили в патрульной полиции Киевской области.

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"События происходили ночью. Женщина рассказала, что ее бывший сожитель после конфликта мог вывезти ее сына в Киев. Полиция обследовала территорию железнодорожного вокзала и разыскала там мужчину и ребенка", - сказано в сообщении.

Найденных доставили в Соломенское управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и мотивов поступка мужчины.

В Одесской области 46-летний житель Измаила похитил 23-летнюю женщину с их дочерью. Так хотел заставить любимую к совместному проживанию. Скрывался с ними больше недели. Всех троих разыскали. Когда мужчине объявили подозрение в похищении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он сбежал.