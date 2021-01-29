Мужчина изнасиловал односельчанку и ее дочь

В Одесской области 42-летний мужчина изнасиловал свою односельчанку и ее дочь Фото: khersondaily.com

В Одесской области 42-летний мужчина изнасиловал свою односельчанку и ее дочь.

Обидчик был пьян, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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"26 января 2021 житель одного из сел Раздельнянского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 56-летнюю односельчанку и ее 26-летнюю дочь, применив к ним насилие", - говорится в сообщении.

Насильнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В Чернигове задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании. Преступление произошло в одном из отелей города 28 января.