В отеле изнасиловали женщину

Черниговские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании. Фото: facebook.com/policechernigivshchini

В Чернигове задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании.

Преступление произошло в одном из отелей города 28 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая рассказала, что в одном из отелей наглядно знакомый мужчина без ее согласия вступил с ней в половые отношения", - сказано в сообщении.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Открытое уголовное производство и назначены экспертизы.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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