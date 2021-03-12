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пятница, 12 марта 2021 11:35

Мощный взрыв разнес частный дом: есть пострадавшие
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В Тернополе в частном доме произошел взрыв. После этого он загорелся.

На момент происшествия в здании находились отец с сыном, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Тернопольской области.

В Тернополе в частном доме произошел взрыв
Фото: tr.dsns.gov.ua
После взрыва дом загорелся
В Тернополе в частном доме произошел взрыв
Пострадали отец и сын
В Тернополе в частном доме произошел взрыв

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"11 марта в 11:52 спасателям поступило сообщение о взрыве и пожаре в частном доме на улице Самчука в Тернополе. К месту происшествия спасатели прибыли в 11:58. И обнаружили, что горят вещи домашнего потребления на площади 5 метров квадратных в помещении кухни. Пожар ликвидировали за 10 минут, в 12:09. В результате пожара термические ожоги получили 2 человека, хозяин дома и его сын. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Пожар тушили 9 спасателей. Причины выясняет следствие.

В Николаеве на парковой дороге на пересечении ул. Чкалова и Садовой подорвался 43-летний мужчина. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5.

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