Мощный взрыв разнес частный дом: есть пострадавшие

В Тернополе в частном доме произошел взрыв. После этого он загорелся.

На момент происшествия в здании находились отец с сыном, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Тернопольской области.

Фото: tr.dsns.gov.ua

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"11 марта в 11:52 спасателям поступило сообщение о взрыве и пожаре в частном доме на улице Самчука в Тернополе. К месту происшествия спасатели прибыли в 11:58. И обнаружили, что горят вещи домашнего потребления на площади 5 метров квадратных в помещении кухни. Пожар ликвидировали за 10 минут, в 12:09. В результате пожара термические ожоги получили 2 человека, хозяин дома и его сын. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Пожар тушили 9 спасателей. Причины выясняет следствие.

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