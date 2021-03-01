Мужчина в парке подорвался на гранате

В Николаеве на парковой дороге на пересечении ул. Чкалова и Садовой подорвался 43-летний мужчина. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5. Событие произошло 1 марта около 4:40.
Пострадавший с осколочными ранениями ног в больнице. Откуда у мужчины граната, устанавливают следователи, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом 43-летний пострадавший получил телесные повреждения. Находится в реанимационном отделении больницы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, происхождение взрывного устройства и откуда у мужчины граната", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство.
У подъезда одного из домов на ул. Стрыйской в Дрогобыче у мужчины в руках взорвалась граната. Погибли двое местных жителей: 40-летний хозяин квартиры и его 37-летний гость. Женщина с травмами в больнице.
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