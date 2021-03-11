Возле Одессы над жилым домом взорвался дрон

В Одесской области над домом взорвался квадракоптер. Фото: unsplash.com

Над частным жилым домом в селе Дачное неподалеку Одессы взорвался неизвестный предмет, расположенный на дроне.

Сообщение о происшествии поступило около 12:00, рассказала Gazeta.ua заместитель отдела коммуникации ГУ ЧП в Одесской области Светлана Белецкая.

"В селе Дачное был взрыв над домом - на квадрокоптере. Есть предварительная информация, что там взорвалась граната. Но пока что воздержимся от заявлений, что на дом бросили гранату. На место происшествия выехали взрывотехники, работают эксперты", - рассказала пресс-секретарь полиции Одесской области.

Предварительно известно, что от взрыва никто не пострадал.

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Село Дачное находится в Одесском районе, в 22 км от областного центра. Население Дачного составляет более 8,5 тыс. человек.

В Бердянске Запорожской области 10 марта утром произошел взрыв. По предварительной информации, это была граната. По словам жителей, он был такой силы, что вздрогнул весь дом. В квартире жила 55-летняя хозяйка вместе со своим сожителем и больным братом.