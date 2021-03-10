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среда, 10 марта 2021 14:50

Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры
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В Бердянске Запорожской области сегодня утром произошел взрыв.

По предварительной информации, это была граната. По словам жителей, он был такой силы, что вздрогнул весь дом, пишет tsn.ua.

В квартире жила 55-летняя хозяйка вместе со своим сожителем и больным братом. Соседи часто слышали ссоры, говорят, хозяева нередко злоупотребляли алкоголем. Люди предполагают, что гранату мог принести именно сожитель женщины, который работал в службе охраны на режимном объекте.

Могла взорваться граната
Фото: pro.berdiansk.biz
По словам жителей, взрыв был такой силы, что вздрогнул весь дом
Могла взорваться граната
По словам жителей, взрыв был такой силы, что вздрогнул весь дом
По словам жителей, взрыв был такой силы, что вздрогнул весь дом

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"Мать порядочная, была заведующей садиком, но умерла женщина. А дочь эта бестолковая, пила сильно. Без конца там скандалы. Кто-то принес гранату. В зале взорвалась", - рассказали соседи.

После взрыва в доме перекрыли газ, доступ к месту трагедии оцеплен полицией. В квартире работают эксперты.

Трагедия произошла 10 марта утром в многоэтажке на ул. Волонтеров, 156. В результате взрыва погибли двое мужчин 50 и 60 лет. 55-летняя женщина в больнице в тяжелом состоянии. Никаких прогнозов относительно нее медики пока не делают.

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Дата
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