Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры

В Бердянске Запорожской области сегодня утром произошел взрыв.

По предварительной информации, это была граната. По словам жителей, он был такой силы, что вздрогнул весь дом, пишет tsn.ua.

В квартире жила 55-летняя хозяйка вместе со своим сожителем и больным братом. Соседи часто слышали ссоры, говорят, хозяева нередко злоупотребляли алкоголем. Люди предполагают, что гранату мог принести именно сожитель женщины, который работал в службе охраны на режимном объекте.

Фото: pro.berdiansk.biz

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"Мать порядочная, была заведующей садиком, но умерла женщина. А дочь эта бестолковая, пила сильно. Без конца там скандалы. Кто-то принес гранату. В зале взорвалась", - рассказали соседи.

После взрыва в доме перекрыли газ, доступ к месту трагедии оцеплен полицией. В квартире работают эксперты.

Трагедия произошла 10 марта утром в многоэтажке на ул. Волонтеров, 156. В результате взрыва погибли двое мужчин 50 и 60 лет. 55-летняя женщина в больнице в тяжелом состоянии. Никаких прогнозов относительно нее медики пока не делают.