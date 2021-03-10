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среда, 10 марта 2021 11:28

В квартире произошел смертельный взрыв: первые подробности и фото
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В многоэтажке в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Погибли 2 мужчин, женщина в больнице. Что рвануло - выясняют эксперты
Фото: pro.berdiansk.biz
В многоэтажке в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Погибли 2 мужчин, женщина в больнице. Что рвануло - выясняют эксперты
В многоэтажке в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Погибли 2 мужчин, женщина в больнице. Что рвануло - выясняют эксперты
В многоэтажке в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Погибли 2 мужчин, женщина в больнице. Что рвануло - выясняют эксперты
В многоэтажке в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Погибли 2 мужчин, женщина в больнице. Что рвануло - выясняют эксперты

Утром 10 марта в многоэтажке на ул. Волонтеров, 156 в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Сообщают о двух погибших мужчинах 50 и 60 лет. Вместе с ними была женщина 50 лет, которую с многочисленными травмами в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Предварительно - разорвалась граната, пишет "PROБердянск".

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Информацию подтвердили в отделе коммуникации областной полиции. Взрыв действительно произошел в квартире на 7-м этаже. Мужчины погибли, женщина в больнице. Но что именно взорвалось - пока что не установлено.

На месте трагедии работает полиция и ГСЧС. Выясняют все обстоятельства.

В Кропивницком в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. В результате пострадали 2 человека - 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Их госпитализировали. Известно, что квартиру они снимали. Причины взрыва устанавливают эксперты.

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Дата
10
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