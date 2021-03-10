В квартире произошел смертельный взрыв: первые подробности и фото

Фото: pro.berdiansk.biz

Утром 10 марта в многоэтажке на ул. Волонтеров, 156 в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Сообщают о двух погибших мужчинах 50 и 60 лет. Вместе с ними была женщина 50 лет, которую с многочисленными травмами в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Предварительно - разорвалась граната, пишет "PROБердянск".

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Информацию подтвердили в отделе коммуникации областной полиции. Взрыв действительно произошел в квартире на 7-м этаже. Мужчины погибли, женщина в больнице. Но что именно взорвалось - пока что не установлено.

На месте трагедии работает полиция и ГСЧС. Выясняют все обстоятельства.

В Кропивницком в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. В результате пострадали 2 человека - 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Их госпитализировали. Известно, что квартиру они снимали. Причины взрыва устанавливают эксперты.