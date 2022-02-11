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воскресенье, 13 февраля 2022 02:52

Молодая украинка прилетела в "Борисполь" с чемоданами элитного алкоголя: сумма "багажа" солидная
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В аэропорту "Борисполь" Киевской области таможенники обнаружили в багаже ​​24-летней украинки элитного алкоголя почти на 1 млн. грн.

Женщина вернулась домой из Мексики и не задекларировала напитки должным образом, сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

"Путешественница прилетела в Украину из города Канкун, транзитным сообщением через Турцию. После приземления самолета, девушка выбрала для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор", удостоверив этим отсутствие у нее товаров, подпадающих под ограничения или запреты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10 чемоданах женщины таможенники обнаружили 66 бутылок алкогольных напитков: 53 бутылки текилы, шесть мескаля и семь вина.

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"Текила преимущественно элитная, Don Julio Real Anejo, Avion Reserva 44 Extra Anejo, Centinela Anejo Anos. Изысканное вино из винодельни Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon и др. В украинских магазинах бутылка текилы Don Julio Real Anejo стоит 29 тыс. грн. У пассажирки была 31 бутылка", - добавили в сообщении.

На пассажирку скалили протокол о нарушении таможенных правил. Алкоголь изъяли. Его стоимость предварительно была оценена в 970 тыс. грн. Материалы дела таможня передаст суду, который вынесет решение по этому делу.

"Предусмотренная Таможенным кодексом норма алкогольных напитков на одного пассажира, достигшего 18-летнего возраста, девушке пропущена. Это одна бутылка текилы и три бутылки вина", - отметили таможенники.

В октябре прошлого года в Испании два грабителя похитили 45 редких бутылок дорогого вина. В частности, бутылку 215-летней давности, стоимостью €350 тыс. из коллекции элитного гостинично-ресторанного комплекса.

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