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четверг, 27 декабря 2018 04:10

Менеджера киевского банка задержали за вымогательство миллиона долларов

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Менеджера киевского банка задержали за вымогательство миллиона долларов
Менеджера киевского банка задержали за взятку в 1 млн долларов. Фото: Корреспондент

Руководительницу одного из структурных подразделений киевского банка задержали при получении 5 тысяч долларов взятки.

По данным следствия, подозреваемая с ноября занималась реализацией залогового имущества по заниженной цене, и требовала за свои услуги 1 миллион гривень, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие считает подозреваемую организатором преступной "схемы".

Ее задержали в среду, 26 декабря, сотрудники Управления расследований коррупционных преступлений полиции и оперативники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Задержанной инкриминируют ч. 4. ст. 386-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса. Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Украинскими правоохранителями за год разоблачено и задокументировано почти семь тысяч (6923) фактов получения должностными лицами неправомерной выгоды.

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