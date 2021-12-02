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четверг, 02 декабря 2021 19:10

Мать 16-летнего виновника смертельного ДТП обратилась к пострадавшим

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Мать 16-летнего виновника смертельного ДТП обратилась к пострадавшим
Марина Дегтяр с сыном 16-летним Николаем Харьковским. Парень за рулем Infiniti матери устроил смертельную аварию в Харькове. Фото: скриншот kanalukraina.tv

Мать 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП по просп. Гагарина в Харькове не знакома с ребятами, которые в момент аварии были в автомобиле с ее сыном.

Операцию пассажирке Infiniti Марина Дегтяр оплатила, она стоила 12 тыс. грн.

Теперь стремится к общению с семьей погибшего Игоря Носова, передает "Общественное".

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"Мы официально обращались к потерпевшей стороне, адвокат подавал бумаги, звонил по телефону, мы никакого ответа не получили. Я возместила стоимость операции потерпевшей Лизе. Я хочу обратиться к дочери погибшего: Настя, пожалуйста, обратитесь к нам. Мы хотим по-человечески извиниться, пообщаться лично. Пожалуйста, обратитесь к нашим адвокатам, к нам, мы открыты", - говорит Дегтяр.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства - за допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имеют на это права. И по статье о невыполнении родителями их обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия.

По первой статье родителям 16-летнего водителя грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы. По другой – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

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02
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