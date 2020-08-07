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пятница, 07 августа 2020 10:12

"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем

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&quot;Махинация по разграблению государственного бюджета&quot; - эксперт о продаже тюрем
Министр юстиции Денис Малюська рассказал о начале большой распродажи тюрем. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Министерство юстиции Украины планирует выставить на аукцион около сотни тюрем. Большая "распродажа" стартовала 6 августа. И первой с молотка уйдет Ирпенская колония легкого режима под Киевом, поскольку зданием давно уже не пользуются.

В ближайшие недели эксперты оценят ее стоимость и выставят на электронную торговую площадку, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Это избыточное имущество, такого избыточного имущества есть очень и очень много. Поэтому первый шаг нашей оптимизации - это продажа замороженных активов, как вот этот исправительный центр", - говорит Малюська.

Кроме таких законсервированных тюрем, будут продавать и действующие, те которые не соответствуют санитарным нормам. Всех осужденных будут переводить в другие тюрьмы.

Всю большую распродажу планируют закончить за 10 лет и заработать на ней миллиард гривен. За эти деньги обещают строить новые современные тюрьмы в окрестностях городов. Но избегают подробностей, где именно, сколько запланировано объектов и во сколько обойдется строительство.

Здания тюрем принадлежат государству. Поэтому средства от продажи должны быть направлены в Фонд госимущества, а не на счета Министерства юстиции. Земля под тюрьмами - собственность общины. И имеет целевое назначение. Поэтому решать, что на ней строить, должна только община, говорит бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

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"Продажа тюрем - это махинация по разграблению государственного бюджета. Имущество уголовно-исполнительной службы перейдет в пользование частных структур, бюджет от этого, я сомневаюсь, что получит какие-то вменяемые средства и мы сможем что-то сделать на них. Этот план запустили еще 4 года назад и сейчас продолжают воплощать его в жизнь. Выставив на продажу здание, они, вероятно, гарантируют, что покупатель получит и землю. Но они не могут это решать. Нет четкого плана. К примеру, вот уже есть земля и как только продадим одну тюрьму - будем строить новую. Ни слова о европейских стандартах. Заключенных будут перевозить в другие учреждения, которые также в ненадлежащем бытовом состоянии. По полученным деньгам, возможно, на уровне Кабмина есть договоренности, что их получит Фонд госимущества, а потом будет перенаправлять в Минюст. Но нам об этом не говорят", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Сергей Старенький.

Считает, что это неверный путь. Эти учреждения должны работать, тогда они не будут нагрузкой на бюджет, а наоборот - будут приносить прибыль за счет работы предприятий в этих учреждениях. В каждой колонии есть предприятие - это маленький завод, на котором можно проводить определенную продукцию, и 132-й центр в Ирпене также это делал. Там была деревообработка, фасовка моющих средств и тому подобное.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине сейчас гораздо больше тюрем, чем нужно. Поэтому их спокойно можно продавать. По мнению министра, необходимо договориться о механизме, который позволит потратить полученные средства на улучшение инфраструктуры.

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