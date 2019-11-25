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понедельник, 25 ноября 2019 18:54

Люди перекрыли дамбу и улицы: 50-тысячный город остался без отопления
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В Светловодске Кировоградской области из-за отсутствия отопления местные жители перекрыли дороги.

В 50-тысячном городе не работают детсады и школы. Температура в помещениях людей не превышает 12 градусов. Об этом стало известно из сообщества "Светловодские новости" в Facebook.

Из-за отсутствия тепла сотни жителей Светловодска на несколько часов остановили движение транспорта, перекрыв дамбу на въезде в город со стороны Кременчуга и заблокировали прилегающие улицы. Люди требовали, чтобы в Светловодск приехал прeзидeнт Украины и прeмьер-министр, чтобы создали при офисе Генеральной прокуратуры следственную грyпy, которая будет расследовать ситуацию в райцентре.

Как выяснилось, срыв отопительного сезона в Светловодске произошел из-за долгов за газ, а когда котельные таки заработали, начали рваться трубы. В городе объявлена ​​чрезвычайная ситуация техногенного характера.

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Жители Светловодска протестовали из-за отсутствия отопления. Фото: Facebook
Жители Светловодска протестовали из-за отсутствия отопления. Фото: Facebook
Жители Светловодска протестовали из-за отсутствия отопления. Фото: Facebook
Жители Светловодска протестовали из-за отсутствия отопления. Фото: Facebook
Жители Светловодска протестовали из-за отсутствия отопления. Фото: Facebook

В случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом цена на газ для украинцев может стать одной из самых низких за всю историю переговоров. Заявил об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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Комментарии

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