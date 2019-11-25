Люди перекрыли дамбу и улицы: 50-тысячный город остался без отопления

В Светловодске Кировоградской области из-за отсутствия отопления местные жители перекрыли дороги.

В 50-тысячном городе не работают детсады и школы. Температура в помещениях людей не превышает 12 градусов. Об этом стало известно из сообщества "Светловодские новости" в Facebook.

Из-за отсутствия тепла сотни жителей Светловодска на несколько часов остановили движение транспорта, перекрыв дамбу на въезде в город со стороны Кременчуга и заблокировали прилегающие улицы. Люди требовали, чтобы в Светловодск приехал прeзидeнт Украины и прeмьер-министр, чтобы создали при офисе Генеральной прокуратуры следственную грyпy, которая будет расследовать ситуацию в райцентре.

Как выяснилось, срыв отопительного сезона в Светловодске произошел из-за долгов за газ, а когда котельные таки заработали, начали рваться трубы. В городе объявлена ​​чрезвычайная ситуация техногенного характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сэкономить на отоплении зимой: в правительстве нашли выход

В случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом цена на газ для украинцев может стать одной из самых низких за всю историю переговоров. Заявил об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.