Лобовое столкновение на трассе: известно, кто погиб с начальником криминальной полиции

Начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко погиб в лобовом столкновении на трассе. Фото - novosti-n.org

Вторым погибшим в лобовом столкновении под Николаевом является начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко.

Именно он ехал в одном автомобиле с заместителем начальника ГУНП в Николаевской области, полковником Сергеем Сидоренко. На трассе под Николаевом их Toyota Camry в лоб столкнулась с внедорожником Lexus GX 460. Водитель последнего получил тяжелые травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Владимир Иличко работал на должности начальника управления противодействия наркопреступности недавно. Ранее занимал должность заместителя начальника Новокаховского городского управления полиции. У него остались жена и 13-летний сын.

Столкновение внедорожника Lexus GX 460 и Toyota Camry на трассе Николаев-Херсон произошло утром 8 октября. По предварительным данным, Сидоренко утром на автомобиле Toyota Camry с херсонскими номерами выехал из Николаева в Херсон. Примерно за 5-6 км от села Шевченково его авто в лоб столкнулось с внедорожником, который ехал во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину, Toyota слетела в кювет.