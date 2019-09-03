"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать

Разъяренная женщина била сироту сначала руками, а потом ногой в живот. Фото: скриншот с видеоролике

Во Львове владелица квартиры ногами избила девушек, которые снимали у нее жилье.

На видео, которое снимала во время инцидента одна из студенток, видно, как разъяренная женщина кричит и нецензурно ругается при своей матери и дочери, сообщает 24 канал.

Сначала хозяйка квартиры ссорится с другом девушек на улице. Далее заходит в квартиру и, разбрасывая их вещи, начинает бить квартиранток.

Мать хозяйки квартиры пытается сдержать разъяренную дочь. Женщина обвиняет студенток, что те якобы "превратили жилье в бордель" и испортили ей мебель. При упоминании о заявлении в полицию об избиении отвечает: "Мне по**й твое заявление, тварь поганая".

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По словам матери парня, который ждал подруг улице, владелица квартиры разозлилась, потому что девушки решили переехать на другую квартиру. Его студентки позвали, чтобы помог перевезти вещи.

16-летняя и 17-летняя подружки арендовали эту квартиру на ул. Богдана Хмельницкого 3 июля, когда приехали поступать во Львов в училище. Должны были снимать ее в течение 2-х лет. Но позже нашли квартиру на Сыхове, которая ближе к учебному заведению.

Когда девушки предупредили, что будут съезжать, к ним без предупреждения пришла мать владелицы. Требовала, чтобы студентки немедленно покинули квартиру, несмотря на ​оплату до 3 сентября. Впоследствии приехала сама владелица.

Сначала хозяйка налетела на парня, разодрала ногтями ему руку. Затем пришла к девушкам и сразу спросила: "Кто из вас сирота?".

По словам матери парня, девочка, которую владелица сильнее всего била, - круглая сирота. Недавно у нее умер отец, осталась бабушка. Вероятно, издевалась именно с нее, потому что никто не заступится.

Владелица злосчастной квартиры на Богдана Хмельницкого уже написала в полицию заявление на девушек. Обвиняет их в порче мебели и вещей в квартире. Родители и родные девушек также написали заявление на хозяйку квартиры за избиение.

У жительницы Кривого Рога Ларисы Копийко социальные службы 24 июля забрали сыновей 3-летнего Артема и Богдана, 7 лет. О постоянных криках и плаче со двора сообщили соседи.