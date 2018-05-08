Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство

В школе №8 в Черкассах после утренней линейки 51 ребенка госпитализированы. Фото: np.pl.ua

В черкасской школе №8 на школьной линейке дети начали массово терять сознание.

Сначала управления ДержНС сообщили о госпитализации трех детей, потом на головокружение и тошноту пожаловались 15 учеников. По состоянию на 12:30 в областную больницу госпитализировали 51 школьника.

В социальных сетях пишут, что в реанимации находится 29 детей.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в своем Twitter, что вылетает в Черкассы "для выяснения ситуации со здоровьем детей".

Через некоторое время и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в своем Twitter, что вылетает в Черкассы вместе с премьер-министром.

"Вылетаем с Владимиром Гройсманом в Черкассы. Будем оперативно информировать о состоянии здоровья детей. Сейчас госпитализированы 51 ребенка, 11 из них в реанимации", - написала она.

Вилітаємо з @VGroysman у Черкаси. Будемо оперативно інформувати про стан здоров'я дітей. Наразі госпіталізовано 51 дитину, 11 з них у реанімації. https://t.co/5OPVbTkTph — Уляна Супрун (@usuprun) 8 мая 2018 г.

По словам директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергея Воронова, обучение в школе приостановили.

Экспресс анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Задействовали методики для исследования территории и помещений школы на наличие опасных веществ более широкого спектра действия.

"Сейчас идет работа по исследованию радиационного фона. Все пострадавшие ученики 3-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших, отравление неизвестным веществом", - отмечает Константин Проценко.

По факту отравления школьников открыли уголовное производство по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

В школе от официальных комментариев отказались. Количество детей, потерявших сознание не сообщают, но известно, что сейчас у школы находится 10 машин скорой помощи.

Стали известны результаты обследования питьевой воды из села Софиевская Борщаговка, которой отравились около 20 человек. Больным поставили диагноз "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии".