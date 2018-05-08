В Черкассах отравились 42 ребенка: Гройсман приедет разобраться

 
Ексклюзивы
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
Просмотров: 45
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1323
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 657
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 504
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2358
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 10224
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1242
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1521
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 252
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
8
5
3
4
4
СБУ &quot;потрясли&quot; коммунистов: изъяли георгиевские ленты и фотографии Путина
СБУ "потрясли" коммунистов: изъяли георгиевские ленты и фотографии Путина
Сеть отреагировала на самосуд над нарушителем ПДД
Сеть отреагировала на самосуд над нарушителем ПДД
Взорвался роутер из-за попадания молнии в интернет-кабель
Взорвался роутер из-за попадания молнии в интернет-кабель
От авто осталась груда металлолома: на трассе произошла смертельная авария
От авто осталась груда металлолома: на трассе произошла смертельная авария
Неизвестные разгромили офис пророссийской организации
Неизвестные разгромили офис пророссийской организации
Видео
Все видео
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
Вертолет с невестой упал на землю незадолго до посадки
Вертолет с невестой упал на землю незадолго до посадки
Полицейская машина влетела в отбойник
Полицейская машина влетела в отбойник
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
Интервью
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене Независимости
Просмотров: 63
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 1458
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5706
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2097
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4671
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 873
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 12:55

В Черкассах отравились 42 ребенка: Гройсман приедет разобраться

  Комментировать
В Черкассах отравились 42 ребенка: Гройсман приедет разобраться
42 ученика черкасской школы в больнице с отравлением. Фото: glavcom.ua

В Черкассы прибудет премьер-министр Владимир Гройсман из-за отравления и госпитализации 42 учеников местной школы.

"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", - сообщил Гройсман в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили результаты анализа воды, которой отравились около 20 человек

42 ученика отравились неизвестным веществом в Черкассах. Происшествие произошло в 8-й городской школе сегодня во время линейки.

На месте событий работают врачи и спасатели. Пока никаких выводов врачи и специалисты не дают. По предварительным данным замеры не выявили никаких ядовитых веществ. Всех детей госпитализировали в областную больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Черкассах отравились 42 ребенка: Гройсман приедет разобраться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 99321
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 58362
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 35705
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 25295
Педальный &quot;Запорожец&quot; продали за 70 тыс. грн
Педальный "Запорожец" продали за 70 тыс. грн
9
 Просмотров: 21937
Происшествия
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
 Просмотров: 81
СБУ "потрясли" коммунистов: изъяли георгиевские ленты и фотографии Путина
СБУ "потрясли" коммунистов: изъяли георгиевские ленты и фотографии Путина
8
 Просмотров: 747
В еще одной школе детям стало плохо на линейке
В еще одной школе детям стало плохо на линейке Просмотров: 2161
Сеть отреагировала на самосуд над нарушителем ПДД
Сеть отреагировала на самосуд над нарушителем ПДД
5
 Просмотров: 801
Взорвался роутер из-за попадания молнии в интернет-кабель
Взорвался роутер из-за попадания молнии в интернет-кабель
3
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
67
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
11
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Голосов: 2715
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua