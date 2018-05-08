В Черкассах отравились 42 ребенка: Гройсман приедет разобраться

В Черкассы прибудет премьер-министр Владимир Гройсман из-за отравления и госпитализации 42 учеников местной школы.
"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", - сообщил Гройсман в Twitter.
Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 мая 2018 г.
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42 ученика отравились неизвестным веществом в Черкассах. Происшествие произошло в 8-й городской школе сегодня во время линейки.
На месте событий работают врачи и спасатели. Пока никаких выводов врачи и специалисты не дают. По предварительным данным замеры не выявили никаких ядовитых веществ. Всех детей госпитализировали в областную больницу.
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