Как подготовиться к чрезвычайной ситуации: актуальные советы от спасателей

 
Ексклюзивы
1/5
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 153
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 9685
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2251
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3699
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 810
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1656
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 486
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1287
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1359
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8604
Фото
Все фото
4
7
4
5
7
Микроавтобус влетел в припаркованный грузовик: много погибших и искалеченных
Микроавтобус влетел в припаркованный грузовик: много погибших и искалеченных
Российские оккупанты обстреляли Зайцево из минометов: двое погибших
Российские оккупанты обстреляли Зайцево из минометов: двое погибших
От обстрела боевиков погиб мирный житель
От обстрела боевиков погиб мирный житель
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
Смертельная рыбалка: пять человек провалились под лед, среди них - полицейские
Смертельная рыбалка: пять человек провалились под лед, среди них - полицейские
Видео
Все видео
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
Свист и разбитый нос экснардепа: в Ровенском горсовете произошла драка
Свист и разбитый нос экснардепа: в Ровенском горсовете произошла драка
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
Интервью
1/5
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 639
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 1989
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1071
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2376
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2421
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 576
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 14:34

Как подготовиться к чрезвычайной ситуации: актуальные советы от спасателей

  Комментировать

В связи с обострением ситуации на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину, граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям.

Подготовиться можно дома, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Нужно узнать, где ближайшее укрытие, проверить запасные выходы из помещений, сделать запасы воды и продуктов, собрать аптечку, позаботиться о средствах пожаротушения, альтернативном освещении и отоплении, собрать самые необходимые вещи и документы", - говорят спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы

Своеобразную тактическую экспресс-подготовку по гражданской защите можно пройти, используя инфографику, которую подготовили в ГСЧС.

"Наши спасатели учатся и тренируются нон-стоп, чтобы преодолевать чрезвычайные события. Так что мы предлагаем и вам пройти подготовку по инфографике, которую мы подготовили для вас", – говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/MNS.GOV.UA
  Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подготовила советы для граждан, как подготовиться дома к чрезвычайным событиям
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подготовила советы для граждан, как подготовиться дома к чрезвычайным событиям

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты.

Главари самопровозглашенных ЛДНР 19 февраля заявили об угрозе наступления украинской армии, начали эвакуацию населения в Россию. Издали "приказы о мобилизации". 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал так называемые ЛДНР. А Госдума ратифицировала соглашения с террористическими республиками.

Союзники Украины не исключают - Путин не ограничится наступлением на Донбасс. И может атаковать другие области Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как подготовиться к чрезвычайной ситуации: актуальные советы от спасателей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 9 Просмотров: 21646
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 20556
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 16902
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 13420
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 11961
Происшествия
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
 1 Просмотров: 1683
Россия заказала четыре теракта в Харькове - СБУ помешала
Россия заказала четыре теракта в Харькове - СБУ помешала Просмотров: 1107
Украинская телеведущая подписалась в сепаратизме - хвалила Путина за оккупацию ОРДЛО
Украинская телеведущая подписалась в сепаратизме - хвалила Путина за оккупацию ОРДЛО 1 Просмотров: 4365
Оккупанты обстреляли жилой дом в Луганской области
Оккупанты обстреляли жилой дом в Луганской области Просмотров: 432
Микроавтобус влетел в припаркованный грузовик: много погибших и искалеченных
Микроавтобус влетел в припаркованный грузовик: много погибших и искалеченных
4
 Просмотров: 2844
Больше всего комментируют
9
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
6
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 228
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть