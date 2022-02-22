Как подготовиться к чрезвычайной ситуации: актуальные советы от спасателей

В связи с обострением ситуации на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину, граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям.

Подготовиться можно дома, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Нужно узнать, где ближайшее укрытие, проверить запасные выходы из помещений, сделать запасы воды и продуктов, собрать аптечку, позаботиться о средствах пожаротушения, альтернативном освещении и отоплении, собрать самые необходимые вещи и документы", - говорят спасатели.

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Своеобразную тактическую экспресс-подготовку по гражданской защите можно пройти, используя инфографику, которую подготовили в ГСЧС.

"Наши спасатели учатся и тренируются нон-стоп, чтобы преодолевать чрезвычайные события. Так что мы предлагаем и вам пройти подготовку по инфографике, которую мы подготовили для вас", – говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/MNS.GOV.UA Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подготовила советы для граждан, как подготовиться дома к чрезвычайным событиям

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Главари самопровозглашенных ЛДНР 19 февраля заявили об угрозе наступления украинской армии, начали эвакуацию населения в Россию. Издали "приказы о мобилизации". 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал так называемые ЛДНР. А Госдума ратифицировала соглашения с террористическими республиками. Союзники Украины не исключают - Путин не ограничится наступлением на Донбасс. И может атаковать другие области Украины.