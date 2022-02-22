Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы

22 февраля в Счастье Луганской области из-за обстрела российскими боевиками вспыхнул трансформатор на ТЭС.
Огонь уже перекинулся и на соседний, сообщил пресс-центр ГСЧС.
"В 12:34 в Счастье в результате обстрела с неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и перебрасыванием огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара после прекращения обстрелов туда было направлено 12 единиц спецтехники.
Обстрелы в городе ведутся и по жилым домам, заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает Gazeta.ua.
"Сегодня и в крыши прилетело в многоквартирные дома, и пули 12,7 калибра прилетали", - сказал Гайдай.
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Интенсивные обстрелы со стороны сепаратистов направлены на разрушение инфраструктуры для сеяния паники среди гражданских, подчеркнул Гайдай.
"Вчерашний обстрел ТЭС, когда перебили вход и выход нашей электросети, плюс сегодняшний обстрел и повреждение трансформаторов говорят о том, что они намеренно разрушают инфраструктуру, чтобы создать там панику", - сказал он.
Добавил, что местные власти определили места укрытия и при необходимости готовы эвакуировать людей.
22 февраля в Счастье боевики попали снарядом в жилой дом на ул. Донецкая, 20. Пострадавших в результате обстрелов нет.
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