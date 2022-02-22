Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы

В Счастье на ТЭС вспыхнул трансформатор из-за обстрелов оккупантов Фото: скриншот с видео

22 февраля в Счастье Луганской области из-за обстрела российскими боевиками вспыхнул трансформатор на ТЭС.

Огонь уже перекинулся и на соседний, сообщил пресс-центр ГСЧС.

"В 12:34 в Счастье в результате обстрела с неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и перебрасыванием огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара после прекращения обстрелов туда было направлено 12 единиц спецтехники.

Обстрелы в городе ведутся и по жилым домам, заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает Gazeta.ua.

"Сегодня и в крыши прилетело в многоквартирные дома, и пули 12,7 калибра прилетали", - сказал Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на фронте принесли трагические новости

Интенсивные обстрелы со стороны сепаратистов направлены на разрушение инфраструктуры для сеяния паники среди гражданских, подчеркнул Гайдай.

"Вчерашний обстрел ТЭС, когда перебили вход и выход нашей электросети, плюс сегодняшний обстрел и повреждение трансформаторов говорят о том, что они намеренно разрушают инфраструктуру, чтобы создать там панику", - сказал он.

Добавил, что местные власти определили места укрытия и при необходимости готовы эвакуировать людей.

22 февраля в Счастье боевики попали снарядом в жилой дом на ул. Донецкая, 20. Пострадавших в результате обстрелов нет.