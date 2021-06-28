Избили до комы: трое мужчин устроили самосуд над вором телефона (18+)

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В Харькове трое мужчин чуть не забили до смерти парня, обвинив в краже телефона.

Вора избили до потери сознания. Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха".

Отмечается, что парень якобы украл мобильный телефон у бывшего полицейского из Запорожья. Тот разыскал обидчика.

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"Вместе со своими друзьями сначала требовали вернуть мобилку, стоимость которой 20 тыс. грн. А потом, получив отказ, тупо били и душили его", - сообщают очевидцы.

На кадрах видно, как из вероятного вора издеваются, его бьют палкой и душат. Очевидцы требовали прекратить издевательства, но тщетно. На место вызвали полицейских. Фигурантов самосуда задержали, а "вора" без сознания забрала "скорая".

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

На одном из пляжей Запорожье люди "на горячем" поймали вора и устроили ему самосуд. Когда пьяный злоумышленник пытался убежать с добычей, его поймали и избили. Грабителю наносили удары руками и ногами. Отдыхающие пытались остановить разъяренных людей, которые в итоге подрались между собой.