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четверг, 22 июля 2021 16:24

Из канализации вытащили два трупа

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В городе Монастырище Черкасской области во время ремонта канализационного коллектора погибли двое мужчин.

Трагедия произошла на ул. Соборной, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: ch.npu.gov.ua
  В Монастырище в канализационном колодце погибли двое рабочих
В Монастырище в канализационном колодце погибли двое рабочих

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли и потеряли сознание: коммунальщики упали в колодец

"Коммунальщики планово обходили канализационные сети. В колодце на глубине 4 м мужчины потеряли сознание. На место происшествия прибыли медики, спасатели и полиция. Коммунальщиков достали и пытались реанимировать. Но они умерли", - рассказали в полиции.

Автор: ch.npu.gov.ua
  Мужчин пытались реанимировать, однако они умерли. За дело взялась полиция
Мужчин пытались реанимировать, однако они умерли. За дело взялась полиция

Погибшие - 47-летний и 57-летний жители Монастырища. Полицейские расследуют дело как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

На просп. Гагарина, 354, Основянского района Харькова от ядовитых газов в коллекторе погибли четыре работника Харьковкоммуночиствода. Трое мужчин и женщина. Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь трое других рабочих коммунального предприятия.

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