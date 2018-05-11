Из больницы выписали 22 отравившихся детей

В Черкассах детей выписывают из больницы. Фото: УНИАН

В Минздраве заявили, что по состоянию на 11 мая врачи выписали из больницы 22 детей, пострадавших от массового отравления в Черкассах.

"11 мая 22 ребенка, которые были госпитализированы из школьной линейки в Черкассах, уже дома. В больницах - Черкасской детской областной и Черкасской областной - до сих пор находится 36 человек: 32 детей и 4 взрослых", - говорится в сообщении министерства.

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"Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время", - добавили в Минздраве.

8 мая в черкасской школе №8 после проведения торжественной линейки во дворе в больницы в течение дня обратились 53 ребенка с жалобами на тошноту и головную боль. Причину массового отравления пока не обнаружили.