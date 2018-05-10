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четверг, 10 мая 2018 12:25

Супрун рассказала, в каком состоянии пострадавшие от отравления в Черкассах

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Супрун рассказала, в каком состоянии пострадавшие от отравления в Черкассах
В Черкасской областной больнице на стационаре находятся 54 ребенка и четверо учителей. Фото: Facebook/Volodymyr Groysman

В Черкасской областной больнице на стационаре находятся 54 ребенка и 4 учителей, которые отравились на школьной линейке 8 мая. В реанимации остался учитель, но состояние его здоровья стабильное.

"Есть человек, который остается в реанимации. Его состояние стабильное. Он только вчера обратился в больницу", - сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сегодня перед заседанием правительства, передають УНН.

Супрун отметила, что в настоящее время не установлен диагноз отравления детей и взрослых.

"Пока нет (установленного диагноза. - Gazeta.ua). Единственное - в их крови, мочи не было никаких химических веществ. Это, возможно, было что-то временное, что не осталось у них в теле. Но сейчас мы смотрим почву, воду, даже взяли воду у них".

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Также Супрун подтвердила, что сегодня в Черкассах дети будут возвращаться из больницы домой.

"Дети наверняка сегодня начнут возвращаться домой. Они будут под присмотром своих врачей-педиатров в течение двух недель. Уже нет новых случаев и ждем выводы наших лабораторий".

Вещество, которое привело к массовому отравлению детей в Черкассах, было летучим по составу и не боевым.

"Состояние пострадавших не тяжелое. Это означает, что вещество, которое там было, скорее всего относится к хулиганским действиям. Оно не является ни ядовитым, скажем в прямом смысле, и не боевым, или специально подготовленным, чтобы нанести людям вред. Это вещество очень летучее в плане влияния, и это означает, что оно состоит из нескольких, возможно, только двух составляющих", - рассказал помощник руководителя ГСЧС Черкасской области Константин Проценко.

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10
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