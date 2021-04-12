Искали более месяца: тело пропавшего 18-летнего мужчины выловили рыбаки

В Днепре нашли мертвым 18-летнего Дмитрия Куприя, которого искали больше месяца. Фото: facebook.com/poisk.today

11 апреля около 17:30 в Днепре на Набережной Победы рыбаки заметили в реке тело. Труп зацепили крючком удочки.

Утопленником оказался пропавший 18-летний Дмитрий Куприй, которого искали больше месяца, пишет Информатор со ссылкой на источники в полиции.

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Дмитрий ушел из дома вечером 9 марта, оставив записку. В ней прощался с родными и сообщил, что намерен совершить самоубийство. С того момента его телефон был вне зоны досягаемости.

Дмитрия искали полицейские, кинологи, волонтеры группы "Поиск пропавших детей" и неравнодушные.

В Полтаве 2 недели разыскивают бухгалтера 42-летнюю Марину Ширмовскую. Она не вернулась с работы. Выйдя из офиса, она позвонила дочери. Однако из-за отсутствия связи пообщаться им не удалось. А когда через 20 мин. дочь перезвонила, мать уже была вне зоны досягаемости. Также известно, что женщина после работы зашла в банк, оплатила коммунальные и через несколько минут села в белый легковой автомобиль, отправился в направлении выезда из города. Там след женщины обрывается.