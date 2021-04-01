Хотела быть переводчиком: рассказали о студентке, которую зарезали в съемной квартире

Во Львове нашли убитой пропавшую студентку 19-летнюю Дарию Косенок. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Студентка 19-летняя Дарья Косенок, которую нашли зарезанной в съемной квартире в центре Львова, училась на 2-м курсе по специальности "персидский язык".

Была отличницей, хотела работать переводчиком. Об этом рассказал декан филологического факультета Львовcкого университета Святослав Пилипчук.

"У нее были лучшие оценки, особенно по основному языку, персидскому. Намеревалась работать переводчиком. Была быстрой, энергичной, веселой, как все, одногруппники отмечают, человек-жизнелюб", - рассказывает Пилипчук, передает ТСН.

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19-летнего парня Дарьи, задержанного за убийство, в общежитии, где она жила, никогда не видели. Его задержали через несколько часов после того, как нашли тело убитой. Как он выглядел, узнали благодаря камере наблюдения, расположенной на входе в квартиру. Камера сняла, как пара вместе заходит в квартиру, а вот как парень вышел, на кадрах нет. Следователи говорят, он выпрыгнул в окно и скрывался.

Дарья родом из Каменского Днепропетровской области. Ее родные уже в дороге во Львов. Похоронят дочь в ее родном городе.

Убийство во Львове студентки 19-летней Дарьи Косенок всколыхнуло Украину. Ее нашли зарезанной в съемной квартире на ул. Лычаковской, 36. Тело в спальне квартиры обнаружила хозяйка, когда пришла за оплатой. Единственным подозреваемым является ее парень - 19-летний программист из Житомира. С места преступления он сбежал и скрывался в Сходнице. В полиции говорят, мужчина в содеянном сознался. Мотивом убийства стала ревность.