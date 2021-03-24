Горит жилой комплекс, который строили для переселенцев

Микрорайон в Теребли начали возводить за счет государства в 2011 году. Объект предназначался для переселения жителей пгт. Солотвино из зоны провалов Фото: скриншот из видео

В селе Теребля на Закарпатье горит комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино за 120 млн грн.

Всего в Теребле построено 116 квартир в 8 многоквартирных домах, 17 индивидуальных домов усадебной застройки. Построены также современные школа и детсад, сообщил в Telegram Виталий Глагола.

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Известно, что микрорайон в Теребле начали возводить за счет государства в 2011 году. Объект предназначался для переселения жителей пгт Солотвино из зоны провалов. Однако из Солотвино в новый комплекс переехали всего несколько человек.

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