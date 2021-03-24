В центре Киева горит бар - улицу перекрыли

Фото: ГСЧС

В столице на ул. Саксаганского, 38 горит двухэтажное здание. Это второй пожар здесь за 6 лет.

На первом этаже расположен бар "Бездельники". Из него эвакуировали 10 человек. Движение по улице перекрыли.

"Площадь пожара составляет 200 кв. м. Существует угроза распространения огня на второй этаж. Сложность тушения заключается в том, что конструкция этого здания очень сложная. Здесь деревянные перекрытия и перегородки. И нельзя с одного входа зайти в помещение. Приходится заходить с разных сторон. Огонь быстро распространяется по пустотам и по деревянным перекрытиям.

На месте происшествия задействованы 14 единиц основной и специальной техники. Также 54 человека личного состава", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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В марте 2015 года в этом здании уже был пожар. Тогда в горящем помещении погибли двое спасателей: старший лейтенант службы гражданской защиты, заместитель начальника 4-ГПСЧ 24-летний Андрей Ступакивский и сержант службы гражданской защиты, старший пожарный 4-ГПСЧ 35-летний Денис Рытов.