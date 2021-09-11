Годовщина терактов 11 сентября: Зеленский выразил соболезнования США

11 сентября 2001 года четыре самолета, захваченные террористами-смертниками "Аль-Каиды", врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в США. Фото:Twitter/Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования США. Причиной этого стала двадцатая годовщина терактов 11 сентября, когда усилиями террористов погибли около 3 тыс. человек.

Об этом президент сообщил в Twitter.

"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему", - написал Зеленский.

Также Глава государства добавил, что Украина остается бок о бок с Соединенными Штатами в этой борьбе.

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11 сентября 2001 года четыре самолета, захваченные террористами-смертниками "Аль-Каиды", врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, один самолет упал на Пентагон и четвертый благодаря сопротивлению пассажиров не долетел до Вашингтона и разбился в поле в Пенсильвании. В канун 20-й годовщины терактов президент США Джо Байден выступил с обращением к нации.