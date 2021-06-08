Едва не задушили: экс-супруги устроили разборки за дочь

В Харькове подрались супруги, котрые разводятся. Разборки устроили за ребенка и едва его не задушили. Фото: скриншот с видео

В Харькове подрались супруги, которые разводятся. Ребенка делили так, что едва не задушили.

В драке также участвовал свекор женщины. Видео семейного конфликта выложили в сети. На кадрах видно, как мужчина схватил ребенка и держит его изо всех сил, а женщина пытается ее забрать. Девочка плачет, впрочем, родителей это не останавливает и они продолжают ее дергать.

В результате очевидцы сообщили о конфликте между супругами в полицию.

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"Между 39-летним мужчиной и женщиной, которые собираются разводиться, возник конфликт по поводу того, с кем останется их малолетний ребенок. Во время конфликта за женщину вступился 38-летний мужчина, к которому она обратилась за помощью. В дальнейшем он обратился к управлению полиции с заявлением о том, что его избили. В свою очередь, 39-летний отец ребенка написал заявление о том, что 38-летний мужчина применил в отношении его слезоточивый газ", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Следователи открыли два уголовных производства, дела расследуют как умышленное легкое телесное повреждение. За это грозит до одного года исправительных работ.

Выясняются все обстоятельства конфликта.

Виталия Ефименко из Коростеня Житомирской почти два года боролась за дочь Александру. В мае девочке исполнилось 4 года. Женщина не видела ребенка, с тех пор ее похитил бывший муж Владимир Ефименко. С тех пор он не возвращал дочь и не позволял видеться, несмотря на судебные решения.