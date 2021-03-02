Двух мужчин нашли мертвыми на обочине: что известно

В Одесской области двое мужчин нашли мертвыми на обочине.

Их мог сбить автомобиль, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua Мужчин мог сбить автомобиль

Автор: od.npu.gov.ua На месте нашли обломки авто

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"Мужчин без признаков жизни обнаружили сегодня ночью на обочине возле села Молодежное и поселка Черноморское. На телах обеих погибших обнаружены повреждения, характерные для тех, что получают в результате ДТП. Кроме того, рядом были найдены обломки от автомобилей", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают личности мужчин. Возможных свидетелей трагедии просят откликнуться.

На Черниговщине в заснеженном лесу нашли убитым 41-летнего мужчину с Бобровицы. Он исчез 25 февраля. Около полуночи сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но не явился.