Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным

На Черниговщине в заснеженном лесу нашли убитым 41-летнего мужчину с Бобровицы. Он исчез 25 февраля. Около полуночи сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но не явился.
Полицейские установили, что таксист зарезал пассажира, а тело спрятал, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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"Между таксистом и пассажиром возник конфликт. Водитель убил клиента, а орудие преступления - нож - выбросил. Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он сознался только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - рассказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.
Подозреваемый ранее был судим за убийство, а также за выращивание и хранение наркотиков. Его задержали. За содеянное могут посадить на 15 лет.
В Кировоградской области нашли убитым пропавшего 48-летнего мужчину с Гайворона. Он на собственном автомобиле уехал из дома со знакомым в неизвестном направлении и не вернулся. Тело и авто нашли в соседнем районе.
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