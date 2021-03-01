Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным

На Черниговщине задержали таксиста, который убил пассажира, а тело вывез в лес. Фото: cn.npu.gov.ua

На Черниговщине в заснеженном лесу нашли убитым 41-летнего мужчину с Бобровицы. Он исчез 25 февраля. Около полуночи сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но не явился.

Полицейские установили, что таксист зарезал пассажира, а тело спрятал, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Между таксистом и пассажиром возник конфликт. Водитель убил клиента, а орудие преступления - нож - выбросил. Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он сознался только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - рассказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Подозреваемый ранее был судим за убийство, а также за выращивание и хранение наркотиков. Его задержали. За содеянное могут посадить на 15 лет.

В Кировоградской области нашли убитым пропавшего 48-летнего мужчину с Гайворона. Он на собственном автомобиле уехал из дома со знакомым в неизвестном направлении и не вернулся. Тело и авто нашли в соседнем районе.