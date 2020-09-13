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воскресенье, 13 сентября 2020 18:10

Двух мужчин нашли избитыми в заброшенном здании

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Двух мужчин нашли избитыми в заброшенном здании
Мужчин нашли в заброшенном здании Фото: www.unn.com.ua

12 сентября в одном из заброшенных зданий Львова по улице Богдана Хмельницкого нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. В другой комнате этого же здания нашли еще одного мужчину – на нем были многочисленные телесные повреждения. На место сразу выехали полицейские. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовкивщины в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления ", – говорится в сообщении.

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В полиции открыли уголовное производство за умышленное тяжкое телесное повреждение. Обидчикам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Ренийском районе Одесской области задержали 65-летнего мужчину, который забил костылями до смерти соседа. Конфликт между мужчинами произошел из-за спиртного и денег.

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