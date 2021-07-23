Два черепа и фрагменты костей нашли возле телецентра

Человеческие останки нашли возле телецентра. Фото: ТСН

В Киеве возле телецентра на улице Ильенко обнаружили человеческие останки.

"У здания на улице Юрия Ильенко во время проведения земляных работ обнаружили страшную находку. Рабочие достали из земли два человеческих черепа и фрагменты нескольких костей", - пишет "Обозреватель".

Информацию подтвердила пресс-служба Киева. Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу, по факту начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Личности погибших, а также обстоятельства их смерти устанавливаются.

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На Тернопольщине местная жительница нашла на своем дворе четыре скелета. Правоохранители считают, что они лежат в земле со времен Второй мировой войны. Полиция также нашла в могиле пуговицы с офицерской немецкой формы.