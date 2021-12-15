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среда, 15 декабря 2021 19:10

ДТП с 16-летним в Луцке: фото и подробности об искалеченных женщине с сыном
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В Луцке медики продолжают бороться за жизнь 39-летней Елены Коломийчук. Ее вместе с сыном 5-летним Матвеем на пешеходном переходе сбил 16-летний Дмитрий Рудюк
Фото: facebook.com/viktor.smolyarchuk
В Луцке медики продолжают бороться за жизнь 39-летней Елены Коломийчук. Ее вместе с сыном 5-летним Матвеем на пешеходном переходе сбил 16-летний Дмитрий Рудюк
5-летний Матвей с отцом Александром Вакульчуком. Мальчика уже выписали из больницы, лечится амбулаторно

В Луцке медики продолжают бороться за жизнь 39-летней Елены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний Дмитрий Рудюк. Женщина в реанимации, в себя не приходила.

Ее сына 5-летнего Матвея 15 декабря уже выписали из областной детской больницы домой. Лечится амбулаторно, рассказала Gazeta.ua медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская.

"Матвей имеет сотрясение и зашивали лоб, начал сильно заикаться, испуган и стресс, потому что постоянно был возле мамы", - рассказал знакомый семьи Виктор Столярчук.

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Относительно Елены врачи прогнозов не дают. Но надежда есть.

"За Елену дышит аппарат искусственной вентиляции легких. Она в коме. Кости черепа раздроблены, на ноги наложены шины, рука в гипсе. Но есть реагирование мозга на импульс. Говорят, что это маленькая надежда", - добавил Столярчук.

Елена имеет еще одного сына, он третьеклассник. Ее муж Александр Вакульчук – дальнобойщик, возвращается из заграничного рейса.

Авария произошла 12 декабря в 14:30 на просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Чорновила. В машине на момент аварии находились трое подростков 16 и 15 лет. Они сбежали с места происшествия. Всех задержали.

В результате столкновения травмы получили шесть человек. Больше всего пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Водитель телесных повреждений не получил. На время следствия его отпустили под домашний арест.

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Дата
15
декабря

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