Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию

Две недели не сходит вода после двухдневного ливня в селе Новая Маячка на Херсонщине. До сих пор подтоплены более двухсот дворов.

Непогода повредила здания и уничтожила урожай. Чтобы высадить растения, многие селяне брали кредиты. Поэтому государство выделило более 2 млн грн на компенсацию пострадавшим, сообщает ТСН.

У некоторых жителей села от ливня пострадали не только дома, но и домашний скот.

"Все рушится. Котел стоял в воде, все размокло. Сыплется все. Я не знаю, будет ли он работать. Цыплята половина утонули, потому что в курятник тоже вода заходила ", - говорит жительница Лариса Курман.

Чтобы добиться возмещения убытков люди перекрывали трассу и даже ездили в столицу. Теперь деньги выделили. Но неизвестно, когда крестьяне их получат. Ни в селе, ни в районе нет специалистов, которые могут оценить ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре страны остались без света

Спасатели до сих пор откачивают воду из села длинными рукавами. Потом бросают ее в оросительные каналы и на поля, подальше от деревни.

От подтопления Новая Маячка страдает последние несколько лет, чуть ли не после каждого ливня. Здесь близко грунтовые воды, а дренажная система не работает на полную мощность. После многочисленных обращений и пикетов селян, облсовет решил разработать для села проект новой дренажной системы.

"Объявляется конкурс на технические условия. Согласно самых экологичных потребностей современности. Предложить, каким образом 7,5-тысячный поселок можно спасти. Отселение - не выход из ситуации", - говорит глава Олешковской РГА Елена Кравченко-Скалозуб.

424 млн грн убытков понесла Ивано-Франковская область из-за сильных дождей в мае. Такую сумму подсчитали на основе информации органов исполнительной власти и местного самоуправления.