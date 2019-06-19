Назвали сумму ущерба из-за стихии на Ивано-Франковщине

Стихия на Прикарпатье наделала беды в мае. Фото: imgclf.112.ua

424 млн грн убытков понесла Ивано-Франковская область из-за сильных осадков в течение мая.

Такую сумму подсчитали на основе информации органов исполнительной власти и местного самоуправления, сообщила первая заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Мария Савка.

На ликвидацию последствий стихии привлекли средства резервного фонда областного и местных бюджетов. За эти деньги уже начали необходимые восстановительные работы по укреплению дамб, берегоукреплений, объектов социальной и культурной сферы.

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Облгосадминистрация обратилась в Кабмин с просьбой предоставить области финансовую помощь на сумму 100 млн грн за счет средств резервного фонда госбюджета. Кроме того, в правительство подадут информацию о необходимости восстановить поврежденные стихией водозащитные дамбы и берегоукрепления на сумму 61,6 млн грн.

Жителям области, пострадавшим от последствий стихии и которые обратились за помощью, из местного бюджета уже выделили финансовую помощь на общую сумму 325 тыс грн.

Западную Украину продолжает заливать осадками. В соцсетях публикуют видео из сел и городов, которые залило потоками воды. Жители надеются, что непогода скоро прекратится. Особенно от стихии страдает Прикарпатье.