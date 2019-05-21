"Улицы стали реками" - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье

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Западную Украину продолжает заливать осадками.

В соцсетях публикуют видео из сел и городов, которые залило потоками воды. Жители надеются, что невзгода скоро прекратится. Особенно от стихии страдает Прикарпатье, пишет РБК-Україна.

В пгт Солотвино Богородчанского района Ивано-Франковской области автотранспорт едва пробирается по улицам, которые превратились в бурные потоки.

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В селе Гвозд Надвирнянского района Ивано-Франковской области из-за сильных дождей затапливает жилые дома. Видео непогоды опубликовал Василий Будзак в Facebook.

Вода сплошным грязным потоком бежит через дворы и улицы.

"Село Гвозд. 1 час назад. Вовремя вернул обратно. Боюсь думать, что там сейчас происходит. Половину села уже затопило. Вода прибывает. Дождь капает", - подписал видео очевидец.

Реки, которые в результате сильных ливней 20 мая вышли из берегов, повредили также мосты и дороги в Богородчанском, Кольском, Надвирнянском, Галицком и Долинском районах Ивано-Франковской области, сообщает ГСЧС.

На помощь жителям привлекли почти 100 спасателей, 20 единиц техники и 6 плавсредств. От стихии спасли 35 человек, из них 5 детей; эвакуировали 25 человек, из них 7 детей; отбуксировали 10 автомобилей (из них 2 автобуса, в которых было 14 человек).

Улицы в Калуше Ивано-Франковской области стали реками. Автомобили погрузились по фары в потоки, пытаются проехать по ним. Об этом сообщает Игорь Зинкевич в Facebook.

На Прикарпатье затопило 300 частных домов. Больше всего пострадало пригородное село Ямница Тисменецкого района Ивано-Франковской области.