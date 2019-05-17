Затопило 300 домов

На Прикарпатье затопило 300 частных домов. Фото: скриншот.

На Прикарпатье затопило 300 частных домов.

Больше всего пострадало пригородное село Ямница Тисменецкого района Ивано-Франковской области.

Из-за продолжительных дождей из берегов вышла река Павловка, передает издание ТРК Башня.

Кое-где уровень воды достигал 1 м. 4 жителей Ямницы пришлось эвакуировать из домов.

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К ликвидации непогоды привлекли "чрезвычайников" и 50 работников Главного управления полиции. К утру ситуация несколько стабилизировалась, сообщают в областном Управлении ГСЧС.

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно со следователями ГУ ЧП в Киеве обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения. Жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения.