Директор детского санатория вынес мебели и техники на 20 млн грн

В Киеве экс-директора государственного санатория "Журавочка" подозревают в растрате имущества почти на 20 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Фото: ГБР

"В течение 2017-2020 годов действующий в то время директор совместно с руководителем частного общества, в аренде которого находился имущественный комплекс "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование. Разобрали на строительные материалы и вывезли корпуса и административные здания санатория", - говорится в сообщении.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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В поселке Мельница-Подольская Тернопольской области воду в детсад привозят бочками, из-за чего ее не хватает детям. Вместо сбалансированного рациона, у детей только каша и макароны. В поселке функционирует только одна школа и детский сад, однако условия там проблематичны.