Директор одного из институтов Нацакадемии аграрных наук погорел на взятке

Руководителю учебного заведения готовят сообщение о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве за взяточничество задержан директор Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, руководитель института требовал от субъекта предпринимательской деятельности неправомерную выгоду за заключение договора аренды имущества государственного учреждения. Кроме официальных платежей, предприниматель был должен платить чиновнику 20 тысяч гривен ежемесячно", - говорится в сообщении.

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Чиновника задержали после перечисления первого транша в сумме 20 тыс. грн на указанный им банковский счет.

Ему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях института провели обыски.

Во Львовской области задержали старшего участкового офицера, который требовал и получил $3 тыс. взятки. Когда правоохранитель требовал деньги, говорил, что они для прокуроров и судей.