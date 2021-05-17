Дети через форточку умоляли дать поесть

Фото: facebook.com/julia.nikandrova.7

В Приморском районе Одессы родители заперли в квартире двух детей и скрылись в неизвестном направлении.

Они через форточку просили еду у соседей. Те вытащили их из квартиры и вызвали соцработников, рассказала руководитель городской Службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.

"Двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Родители их закрыли и ушли в неизвестном направлении. Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку. На место приехали мы и полиция. Пока добирались до райотдела - встретили горе-родителей с третьим ребенком. Полиция их тут же доставила в отделение", - сообщила Юлия Никандрова.

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Состояние всех детей запущеное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, - беспорядок.

В Кривом Роге на Днепропетровщине трое братьев просили у прохожих на остановке пищу и воду. 6-летний Дмитрий, 5-летний Никита и 4-летний Матвей были босые и полураздетые. Где их родители, объяснить не смогли. Неравнодушные люди вызвали полицию.