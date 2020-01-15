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среда, 15 января 2020 13:19

Держали в рабстве: задержали торговцев людьми
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Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность
У преступников обнаружено огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатка
Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность
У преступников обнаружено огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатка
У преступников обнаружено огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатка

В Житомирской области разоблачена группа лиц, которую подозревают в торговле людьми и принудительном содержании 7 человек в течение длительного времени.

Людей (один из них гражданин Беларуси) насильно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации, сообщает пресс служба прокуратуры области

Также у преступников обнаружено огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатка.

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Укрытие людей на территории Олевского и Емильчинского районов организовали четыре человека. Насильно находящихся предварительно завербовали и отобрали у них документы, а потом использовали на разных работах.

"Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность. При обращении с людьми применяли насилие для подавляння их воли, привлекали других лиц для контроля их перемещения, запрещали покидать места так называемого "проживания" и "работы", незаконными действиями пресекали попытки сопротивления", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о применении меры пресечения ко всем задержанным. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

На Житомирщине в тренинг-центрах под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек.

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Дата
15
января

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