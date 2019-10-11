В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"

Фото: od.npu.gov.ua

10 октября в Одесской области задержали 42-летнего мужчину и в год младшую женщину, которые удерживали людей в рабстве.

С 2018-го для трудовой эксплуатации они завербовали около 30 человек - жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении. Обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Вместо того заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов. За любую ошибку жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак", - рассказали в полиции.

За торговлю людьми задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одесской области освободили из рабства 94 человека и задержали 13 членов межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся трудовой эксплуатацией людей. "Рабы" несколько лет бесплатно работали на сельскохозяйственном предприятии, которое организовало супруги - 38-летние гражданин Грузии и гражданка Украины.