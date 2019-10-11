В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 117
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 243
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1251
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2088
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2547
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1350
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3231
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1890
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4599
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6462
Фото
Все фото
3
7
5
7
5
В квартире рванул газ: что известно о пострадавших
В квартире рванул газ: что известно о пострадавших
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 &quot;рабов&quot;
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"
В центре Киева перевернулась &quot;скорая&quot;, которая везла пациента
В центре Киева перевернулась "скорая", которая везла пациента
Крупный пожар в Тернополе: горит склад с растворителями красок
Крупный пожар в Тернополе: горит склад с растворителями красок
В Киеве иностранец убил земляка и собирался расчленить тело
В Киеве иностранец убил земляка и собирался расчленить тело
Видео
Все видео
Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое по асфальту
Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое по асфальту
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Показали видео с места гибели офицеров полиции под Николаевом
Показали видео с места гибели офицеров полиции под Николаевом
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2529
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6561
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1350
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 252
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 14:23

В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"
7

  Комментировать

В Одесской области из трудового рабства освободили трех десятков жителей Днепропетровщины
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области из трудового рабства освободили трех десятков жителей Днепропетровщины
В Одесской области из трудового рабства освободили трех десятков жителей Днепропетровщины
В Одесской области из трудового рабства освободили трех десятков жителей Днепропетровщины
В Одесской области из трудового рабства освободили трех десятков жителей Днепропетровщины

10 октября в Одесской области задержали 42-летнего мужчину и в год младшую женщину, которые удерживали людей в рабстве.

С 2018-го для трудовой эксплуатации они завербовали около 30 человек - жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директор интерната торговал воспитанниками

"Для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении. Обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Вместо того заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов. За любую ошибку жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак", - рассказали в полиции.

За торговлю людьми задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одесской области освободили из рабства 94 человека и задержали 13 членов межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся трудовой эксплуатацией людей. "Рабы" несколько лет бесплатно работали на сельскохозяйственном предприятии, которое организовало супруги - 38-летние гражданин Грузии и гражданка Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Боксер-рекордсмен проиграл дебютный бой

Крестьянам запретили продавать свою продукцию

Землетрясение разрушило замок крестоносцев

Самое читаемое
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 60850
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 44875
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 24399
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 18171
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 5 Просмотров: 13680
Происшествия
В квартире рванул газ: что известно о пострадавших
В квартире рванул газ: что известно о пострадавших
3
 Просмотров: 27
Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое по асфальту
Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое по асфальту
 Просмотров: 1089
На учеников во время урока обвалился потолок
На учеников во время урока обвалился потолок Просмотров: 495
Троллейбус сбил ребенка
Троллейбус сбил ребенка Просмотров: 288
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 6156
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 3043
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua