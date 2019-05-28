Украинку будут судить за попытку продать 10 детей

Украинка пыталась продать 10 детей. Фото:rudana.com

"8 апреля 2019-го рейсом Москва-Тбилиси в Грузию прибыла гражданка Украины вместе с 10 малолетними детьми. Женщина собиралась перейти с детьми на оккупированную территорию Абхазии", - сообщили в МВД.

Министерство иностранных дел Украины работает над возвращением в Украину 10 детей, мать которых были задержаны в Грузии и возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". Сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич Украинской правде.

"По результатам постоянного мониторинга условий пребывания детей в приемных семьях, определенных органом опеки Грузии, и их посещение консулом, имеем основания утверждать, что дети находятся в условиях, в которых нуждаются дети такого возраста. Но они должны находиться в домашней среде", - отметил Кирилич.

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Консул посетил задержанную в заведении содержания.

"Задержанная не высказывала жалоб на условия содержания или нарушение ее прав", - сообщил представитель МИД Украины.

Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.

В Грузии правоохранители задержали украинку, которую подозревают в торговле детьми. Женщина прибыла в Грузию 8 апреля с 10 детьми, которые по документам были ее родными. Об этом сообщают грузинские СМИ